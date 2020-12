Een Chinese rechtbank heeft woensdag (lokale tijd) tien prodemocratische activisten veroordeeld die Hongkong met een boot illegaal zijn ontvlucht, meldt de rechtbank in de zuidelijke stad Shenzhen. De activisten krijgen celstraffen opgelegd die uiteenlopen van zeven maanden tot drie jaar.

De twee activisten die de illegale oversteek hebben georganiseerd, zijn volgens de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van drie en twee jaar. Alle tien de activisten krijgen daarnaast een boete opgelegd.

De actievoerders wilden vanuit Hongkong naar Taiwan vluchten. Op 23 augustus werden ze op zee aangehouden. Vervolgens werden ze vier maanden vastgehouden in een Chinese gevangenis.

De activisten waren in Hongkong aangeklaagd vanwege hun deelname aan antiregeringsprotesten. Hongkong is onderdeel van China, maar is op papier grotendeels autonoom. In de praktijk krijgt Peking echter steeds meer invloed.

Sinds vorig jaar wordt in Hongkong geprotesteerd tegen de groeiende invloed van Peking, maar deze protesten worden steeds vaker onderdrukt. In juni werd een omstreden veiligheidswet in Hongkong aangenomen, die China in staat stelt harder op te treden tegen oppositiepolitici en activisten.

Twee minderjarige activisten niet vervolgd

In totaal stonden woensdag twaalf activisten uit Hongkong voor de rechter in China. Twee van hen worden echter niet vervolgd, omdat zij minderjarig zijn. Volgens de aanklager werd besloten de twee niet te vervolgen "omdat zij vrijwillig schuld bekend hebben en hun straf accepteren".

Voor het illegaal de grens oversteken staat in China een celstraf van maximaal zeven jaar.