Een standbeeld van de voormalige Amerikaanse president Abraham Lincoln in de stad Boston is dinsdag verwijderd, schrijft CNN. Het beeld toont een bevrijde slaaf die voor Lincoln knielt.

"Wij zijn het er volledig mee eens dat het beeld verplaatst moet worden naar een een publiek toegankelijke locatie waar de historie en context beter uitgelegd kunnen worden", zegt een woordvoerder van de burgemeester van Boston, Marty Walsh, tegen CNN. "Met de beslissing om het beeld te verwijderen erkennen wij de rol die het beeld speelt in het vereeuwigen van schadelijke vooroordelen en het verbergen van de rol van zwarte Amerikanen in de strijd voor vrijheid", aldus de woordvoerder.

Het standbeeld stond al sinds 1879 in Park Square in Boston. Het is een replica van een monument in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Het beeld werd geplaatst als eerbetoon aan de emancipatie van zwarte Amerikanen, maar velen menen dat de afbeelding een voormalige slaaf laat zien die zich door te knielen, aan de president onderwerpt.

Commissie ontving honderden brieven

In juni stemde de kunstcommissie van de stad in met de verwijdering van het beeld. Voorafgaand aan de beslissing vonden er meerdere onderzoeken plaats. De commissie ontving honderden brieven en petities.

Sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in mei, neemt de oproep tot het verwijderen van monumenten en andere symbolen die in de hedendaagse tijd als racistisch worden beschouwd toe. Floyd kwam om het leven door politiegeweld in de Amerikaanse stad Minneapolis. Zijn dood leidde wereldwijd tot protesten.

Het beeld wordt op een onbekende plaats opgeborgen totdat een nieuwe locatie is geselecteerd.