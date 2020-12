Rusland heeft een strafzaak geopend tegen oppositieleider Alexei Navalny, maakt het onderzoekscomité van de overheid dinsdag bekend. De oppositieleider wordt samen met anderen beschuldigd van het verduisteren van miljoenen euro's.

De Russen beschuldigen Navalny ervan geld van aan hem verbonden non-profitorganisaties te hebben uitgegeven voor persoonlijke doeleinden zoals onder meer vakanties in het buitenland.

De organisaties zamelden meer dan 588 miljoen roebel (ongeveer 6,5 miljoen euro) in. Daarvan zouden Navalny en de andere verdachten zo'n 356 miljoen roebel (ongeveer 4 miljoen euro) hebben verduisterd, aldus de onderzoekers.

Navalny, uitgesproken criticus van president Vladimir Poetin, reageerde zelf op Twitter op de volgens hem "hysterische actie" van de Russische president. Ook bondgenote Lyubov Sobol, die vorige week zelf nog werd opgepakt door de Russische politie, is kritisch op de zaak en noemt deze "onzin" en "een teken van paniek" van de autoriteiten.

Navalny krijgt mogelijk celstraf bij terugkeer naar Rusland

Navalny kreeg in 2014 al een voorwaardelijke celstraf van 3,5 jaar voor verduistering van geld bij ondernemingen. Maandag liet de penitentiaire dienst FSIN nog weten dat deze voorwaardelijke gevangenisstraf mogelijk zou worden omgezet in een definitieve gevangenisstraf indien Navalny zich niet voor dinsdagochtend in Moskou zou melden.

Navalny verblijft sinds hij eind augustus werd vergiftigd met het zenuwgif novichok in Duitsland. Daar werkt hij volgens een woordvoerder nog altijd aan zijn herstel. Volgens de politicus en zijn achterban is Poetin verantwoordelijk voor de moordpoging. De Russische autoriteiten ontkennen echter iets met de vergiftiging te maken te hebben.

Vorige week plaatste Navalny een video waarin hij uit de doeken deed hoe een oud FSB-lid toegaf de opdracht te hebben gekregen hem te vermoorden. Sobol ging naar aanleiding van de video bij het huis van de desbetreffende medewerker van de Russische veiligheidsdienst kijken, en werd daarom aangeklaagd voor huisvredebreuk.