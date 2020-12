Gewapende veiligheidstroepen hebben dinsdagavond de beruchte Russische oud-monnik Nikolai Romanov gearresteerd, na een bestorming van een nonnenklooster. Daarbij raakten drie nonnen lichtgewond. De oud-monnik, die ook bekendstaat onder de naam Sergius, ontkende corona, werd uit de Russisch-orthodoxe Kerk gezet en kaapte het nonnenklooster.

Het klooster ligt niet ver van de stad Jekaterinenburg, ten oosten van het Oeralgebergte.

Lokale media melden dat de politie delen van het interieur vernielde tijdens het zoeken naar de 65-jarige. Ook enkele ruiten sneuvelden. Enkele aanhangers van de geëxcommuniceerde predikant werden ook gearresteerd.

Een van de redenen voor de arrestatie was een video waarin te zien is hoe de orthodoxe geestelijke volgelingen aanmoedigt "te sterven voor Rusland". Volgens een advocaat wordt dit gezien als aanzetten tot zelfmoord.

De ombudsman van de regio, verantwoordelijk voor kinderrechten, had contact opgenomen met het parket omdat er naar verluidt minderjarigen bij de preek aanwezig waren. Verschillende media melden ook beschuldigingen van het martelen van kinderen in het klooster.

Monnik kaapte vrouwenklooster

De controversiële predikant veroorzaakte in het voorjaar opschudding in het hele land, toen hij de corona-uitbraak omschreef als een "pseudo-pandemie" en ondanks een verbod diensten hield. De kerk verbood hem om te prediken, maar dat negeerde hij.

Sergius verdreef later de overste van het vrouwenklooster Sredneoeralsk, dat hij ooit mede had opgericht, en verschool zich daar met aanhangers. In september werd hij geëxcommuniceerd door de kerk.