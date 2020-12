Zeker zes personen zijn dinsdag om het leven gekomen door de zware aardbeving in Kroatië. Daarnaast zijn minstens 26 personen gewond geraakt, aldus de lokale autoriteiten. Zes van hen hebben ernstige verwondingen opgelopen.

De aardbeving van dinsdagmiddag had een magnitude van 6.4 en was ook voelbaar in andere landen. Het epicentrum van de beving lag in Petrinja, een dorp op zo'n 50 kilometer afstand van de Kroatische hoofdstad Zagreb.

De situatie in Petrinja is volgens het Kroatische Rode Kruis "zeer ernstig". Veel gebouwen zijn beschadigd of ingestort. De burgemeester zegt tegen lokale media dat de halve stad door de beving is verwoest. Ook de steden Sisak en Glina zijn getroffen.

Onder de omgekomen slachtoffers is een meisje van twaalf jaar. Mogelijk loopt het dodental nog op. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers en worden hierbij geholpen door het leger. Meerdere personen zijn levend onder het puin vandaan gehaald.

Premier Andrej Plenkovic, die direct na het nieuws over de beving naar het getroffen gebied is gereisd, zegt dat mensen geëvacueerd moeten worden omdat Petrinja momenteel onveilig is. Het is niet duidelijk hoeveel inwoners een veilig onderkomen nodig hebben.

De aardbeving van dinsdag is voor Kroatië de tweede in korte tijd. Maandag werd in de omgeving van Petrinja ook al een beving waargenomen. Deze had een magnitude van 5.2.