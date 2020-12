Kroatië is getroffen door een zware aardbeving. Internationale persbureaus melden een beving met een kracht variërend van 6.2 tot 6.4. De aardbeving zou in Noord-Italië en Zuid-Duitsland zijn gevoeld. Het Kroatische Rode Kruis meldt op Twitter dat er daar sprake is van een "zeer ernstige situatie" .

Het epicentrum van de beving lag volgens lokale media in het dorp Petrinja, zon vijftig kilometer van de Kroatische hoofdstad Zagreb. Beelden tonen ingestorte huizen en een man en kind die levend uit het puin getrokken worden.

Op beelden is te zien dat mensen uit het puin gered worden. Volgens het Duitse onderzoeksinstituut voor Geowetenschappen vond de beving plaats op een diepte van tien kilometer. In de hoofdstad Zagreb renden mensen de straat op tijdens de beving.

Het is vooralsnog niet bekend of er dodelijke slachtoffers zijn gevallen.

Premier Andrej Plenkovic is onderweg naar Petrinja. "We hebben all beschikbare diensten gemobiliseerd om mensen te helpen en puin te ruimen. Het belangrijkste is nu om mensenlevens te redden", schrijft hij op Twitter.

Tweede aardbeving sinds maandag

Afgelopen maandag vond er een aardbeving van een magnitude van 5.2 plaats in centraal Kroatië, ook in de buurt van Petrinja, In maart werd Zagreb geraakt door een aardbeving van 5.3, met één dode en 27 gewonden als gevolg.

In het naburige Slovenië is dinsdag een kerncentrale preventief buiten werking gesteld vanwege de aardbeving, meldt het Sloveens Persagentschap op Twitter.

