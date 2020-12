De man die volgens de Amerikaanse politie verantwoordelijk was voor het laten ontploffen van een bom in het centrum van de Amerikaanse stad Nashville vrijdag, zou een buurman een aantal dagen voor de explosie hebben verteld dat "Nashville en de wereld" hem nooit meer zouden gaan vergeten.

Buurtbewoner Rick Laude zegt maandag tegen het Amerikaanse persbureau AP dat hij Anthony Quinn Warner, hoofdverdachte van de bomaanslag, vorige week bij zijn brievenbus sprak. Naar eigen zeggen vroeg Laude aan zijn buurman of "de Kerstman nog iets goeds zou gaan brengen voor Kerstmis". Warner zou daarop glimlachend hebben gezegd: "O ja, zeker. Nashville en de wereld zullen mij nooit gaan vergeten."

Laude vertelt AP dat hij niet veel van de opmerking dacht en vermoedde dat Warner bedoelde dat er "iets goeds" met hem zou gaan gebeuren. Hij zegt dat hij "sprakeloos" was toen hij las dat de autoriteiten Warner hadden aangemerkt als hoofdverdachte van de bomaanslag. Volgens de buurman wees niets erop dat Warner ooit tot zoiets in staat zou zijn. "Hij was gewoon stil", aldus Laude.

Hoewel de 63-jarige Warner zaterdagavond als verdachte werd geïdentificeerd, is zijn motief voor de aanslag nog altijd onduidelijk. De FBI kwam de verdachte op het spoor nadat DNA-monsters die in het huis van Warner waren genomen, bleken te matchen met DNA gevonden in menselijke resten op de plek van de explosie.

De man blies zichzelf op Eerste Kerstdag op in een camper. De knal veroorzaakte zware schade aan gebouwen in de straat en drie mensen raakten gewond.