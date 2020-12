Ljoebov Sobol, de vooraanstaande activiste die vrijdag door de Russiche politie werd opgepakt, is weer vrijgelaten. De bondgenoot van de Russische oppositieleider Alexej Navalny maakt zondag op Facebook bekend na drie dagen verhoor op vrije voeten te zijn gesteld.

Bij de politieactie van afgelopen vrijdag werd ook het appartement van Sobol onderzocht. Volgens Navalny is hierbij ook apparatuur van Sobol in beslag genomen, maar hier maakt Sobol zelf geen melding van.

De 33-jarige Sobol is advocaat. Eerder liet ze weten dat ze wil meedoen aan de parlementsverkiezingen van volgend jaar.

Sobol werd opgepakt nadat ze eerder deze week bij het appartement van een FSB-medewerker, die zei de opdracht te hebben gekregen om Navalny te vermoorden, ging kijken. Navalny zei maandag in een video hierover contact te hebben gesproken met de desbetreffende medewerker.

De politie heeft Sobol huisvredebreuk ten laste gelegd. Maar zowel Sobol als Navalny stellen dat de arrestatie van de activiste niet direct het gevolg was van het bezoek van Sobol, maar een reactie is op de door Navalny geplaatste video.

Navalny heeft een vergiftiging overleefd die volgens het onderzoekscollectief Bellingcat het werk was van de Russische geheime dienst FSB. De Russische president Vladimir Poetin weerlegde dat en zei dat Navalny te onbelangrijk was om te vergiftigen, en dat de vergiftiging wel was gelukt als de FSB er achter had gezeten.