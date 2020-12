Het menselijke weefsel dat is gevonden bij de ontplofte camper in de Amerikaanse stad Nashville, is van de hoofdverdachte in het onderzoek naar het incident. De man is dus overleden bij de explosie, meldt de Amerikaanse federale politiedienst (FBI) zondagavond. Het motief van de man is nog altijd onduidelijk.

De 63-jarige man uit Nashville werd zaterdagavond als verdachte geïdentificeerd. DNA-monsters die zijn genomen in het huis van de verdachte blijken te matchen met DNA gevonden in menselijke resten op de plek van de explosie. De FBI zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog meer mensen betrokken zouden zijn bij de explosie.

In het centrum van Nashville ontplofte vrijdag, Eerste Kerstdag, een autobom in een geparkeerde camper. In de minuten voor de explosie klonk vanuit de camper een oproep om de omgeving te verlaten. De agenten waren ter plekke na een melding van een schietpartij.

De knal veroorzaakte zware schade aan gebouwen in de straat en drie mensen raakten gewond. De camper stond in de buurt van een kantoor van de grote provider AT&T. Gouverneur Bill Lee van de staat Tennessee zei dat door de telefoonverbindingen in zijn staat en in de aangrenzende staten Kentucky en Alabama uit waren gevallen.

Ook communicatiesystemen van de politie lagen plat en het vliegveld van Nashville moest enkele uren sluiten.