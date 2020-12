De Oostenrijkse bevolking is dit weekend massaal naar de skigebieden in het land afgereisd. De toeloop van binnenlandse toeristen was zo groot dat in sommige gebieden de toegang werd afgegrendeld. Onder meer in Bodental in Karinthië en in Semmering, ongeveer 100 kilometer van de hoofdstad Wenen, waren zondag geen mensen meer welkom.

In enkele skigebieden in de deelstaat Opper-Oostenrijk werden automobilisten bevolen weer het dal in te rijden. In Damuls, in de deelstaat Vorarlberg, waren er zaterdag zoveel mensen dat er onvoldoende afstand werd gehouden en de autoriteiten moesten ingrijpen.

Oostenrijk zit sinds Kerst weer in lockdown tot 18 januari. Het is de derde keer dat in het land heel strenge maatregelen gelden. Er mag beperkt bezoek worden ontvangen en onder andere de niet-essentiële winkels zijn dicht.

Skiën is toegestaan, mits mensen zich houden aan de geldende maatregelen. Zo moeten mensen van veertien jaar en ouder medische mondkapjes dragen als ze de skiliften willen gebruiken of in de rij staan. Ook is de capaciteit per skilift teruggeschroefd zodat er voldoende afstand kan worden gehouden.

Veel buitenlandse toeristen zijn er niet in Oostenrijk, omdat ze bij aankomst tien dagen in quarantaine moeten. Oostenrijk is een van de weinige landen in Europa waar de skipistes momenteel toegankelijk zijn. In Frankrijk, Italië, Duitsland en Polen zijn de gebieden afgesloten. In een aantal andere landen zijn de pistes beperkt open voor lokale bewoners.