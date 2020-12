Een schutter heeft zaterdagavond het vuur geopend in een bowlingcentrum in Rockford in de Amerikaanse staat Illinois. Bij de schietpartij overleden drie mensen en raakten drie anderen gewond. De vermeende schutter is aangehouden.

De politie gaat ervan uit dat de schietpartij willekeurig was.

Onder de slachtoffers zijn twee tieners. Of de tieners zijn overleden of gewond zijn geraakt, heeft de politie nog niet bekendgemaakt.

Het incident gebeurde rond 19.00 uur in het plaatselijke bowlingbaan in de stad. Toen de agenten ter plekke arriveerden, was de schutter nog in het bowlingcentrum. De politie gaat ervan uit dat de verdachte alleen handelde.

In verband met de geldende coronamaatregelen in de staat is het voor onder meer bowlingcentra niet toegestaan om open te zijn, schrijf CBS News. Het is onbekend of het bowlingcentrum open was voor publiek, of dat de mensen met een andere reden aanwezig waren in het gebouw.