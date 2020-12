Zeker tien bergbeklimmers zijn in Iran om het leven gekomen na zware sneeuwval en een sneeuwstorm. Iraanse media melden dat er nog meerdere klimmers worden vermist. Het zou gaan om nog zeker zeven bergbeklimmers. Ook op de zee worden mensen vermist.

De slachtoffers vielen in het Alborz-berggebied ten noorden van de hoofdstad Teheran. Mogelijk overleden de bergbeklimmers als gevolg van lawines. Één slachtoffer werd in eerste instantie nog gered, maar overleed later alsnog in het ziekenhuis. Negen anderen overleden ter plaatse.

Tal van wegen zijn de afgelopen dagen afgesloten vanwege het winterse weer in Iran.

Ook op zee zijn er problemen. Er wordt gezocht naar zeven bemanningsleden van een Iraans transportschip dat vrijdag kapseisde in de Perzische Golf.

"Wij proberen de vermisten te vinden door al onze faciliteiten en mankrachten in te zetten. We informeren passerende schepen, alsmede de reddingsbrigades van Oman, De Verenigde Arabische Emiraten en Pakistan", aldus een vertegenwoordiger van de Iraanse regionale marine.