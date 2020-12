De beruchte Britse dubbelspion George Blake, die voor de Sovjet-Unie werkte in de Koude Oorlog, is op 98-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR zaterdag. De in Nederland geboren Blake verraadde tientallen tot honderden Britse geheim agenten aan de Sovjet-Unie. Hij werd gevangengezet in het Verenigd Koninkrijk, maar ontsnapte in 1966 naar Rusland, waar hij woonde tot zijn dood.

"De legendarische inlichtingenofficier George Blake is vandaag overleden", zei de woordvoerder van de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR tegen het staatspersbureau TASS, eraan toevoegend dat Blake "oprecht van ons land hield en de prestaties van ons volk tijdens de Tweede Wereldoorlog bewonderde".

Blake behoorde tot een groep die de "Cambridge Vijf" werd genoemd. Dit waren vijf voormalige studenten van de befaamde Britse Cambridge-universiteit, die in het geheim collaboreerden met de Sovjet-Unie.

De spion werd geboren als George Behar in Rotterdam in 1922. Hij woonde enige tijd in Egypte, het geboorteland van zijn vader, maar kwam in 1939 weer naar Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij als koerier bij het verzet. In 1943 vertrok hij naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij ging werken bij de inlichtingendienst MI6.

In 1948 werd Blake naar de Koreaanse stad Seoel gestuurd om informatie te vergaren over communisme in Azië, totdat hij gevangen werd genomen door het Noord-Koreaanse leger. In de gevangenis begon hij communistische literatuur te lezen en werd hij een toegewijd Communist.

Blake kort na zijn ontsnapping uit de Workwood Scrubs-gevangenis in 1966. (Foto: ANP)

Blake verraadde spionnen onder genot van glas wijn

Na zijn vrijlating uit Noord-Korea in 1953 stuurde MI6 Blake naar Berlijn om inlichtingen te winnen over Sovjet-spionnen, maar in het geheim begon hij ook inlichtingen door te geven aan Moskou over wat de Britten en de Amerikanen aan het uitspoken waren. Hij zou volgens het VK tientallen Britse spionnen hebben verraden, waarvan een deel ook zou zijn geëxecuteerd.

Om dit te doen sprak hij maandelijks met een Sovjet-spion, voor wie hij van West- naar Oost-Berlijn moest reizen via een speciaal treinstel. Zijn contactpersoon wachtte hem dan in een auto op, om vervolgens naar een veilige plek te gaan. Blake zei in een interview met Reuters dat hij en zijn contactpersoon informatie en filmbeelden uitwisselden onder het genot van een bruisende Russische wijn.

Blake werd uiteindelijk op zijn beurt verraden door een Poolse dubbelspion, waarna hij gevangen werd gezet in het Verenigd Koninkrijk. In 1966 ontsnapte hij en werd hij uit het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld in een camper. Sindsdien woonde hij in Rusland, waar hij als held werd onthaald. President Vladimir Poetin gaf hem nog een medaille voor zijn verdiensten.