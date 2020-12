Burgemeester John Cooper van de Amerikaanse stad Nashville heeft de noodtoestand uitgeroepen nadat een bom vrijdagochtend grote schade veroorzaakte in het centrum. De bom, die in een camper lag, is zeer waarschijnlijk doelbewust tot ontploffing gebracht. In de buurt van de ontplofte camper is mogelijk menselijk weefsel aangetroffen, maakte politiechef John Drake vrijdagavond bekend.

Er wordt nog onderzocht of het daadwerkelijk gaat om menselijk weefsel, en of deze behoren aan de dader of een slachtoffer.

De explosie vond vrijdag in de vroege ochtend plaats in het centrum van de stad. Drie personen raakten door de explosie lichtgewond. Er is vooralsnog geen dodelijk slachtoffer gemeld.

De politie verwacht nog enkele dagen bezig te zijn met het onderzoek. Met de noodtoestand heeft Cooper onder meer de bevoegdheden gekregen om een avondklok in te stellen rondom het getroffen gebied. De noodtoestand geldt vanaf vrijdag en is tot en met zondag van kracht.

Tientallen gebouwen beschadigd door explosie

Agenten troffen vrijdagochtend rond 6.00 uur een verdacht voertuig aan in de stad nadat ze waren afgekomen op een melding van een schietpartij. Uit de camper was een boodschap te horen dat er binnen een kwartier een bom zou afgaan. Op beelden van bewakingscamera's is te horen hoe minutenlang wordt omgeroepen om te evacueren.

De gealarmeerde explosievenopruimingsdienst was te laat om de bom nog te ontmantelen. De grote explosie veroorzaakte veel schade aan historische gebouwen in de straat. In totaal zijn 41 bedrijven in het gebied getroffen door de explosie, maakte Cooper bekend.