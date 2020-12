De explosie van vrijdagochtend (lokale tijd) in het centrum van Nashville is volgens de politie veroorzaakt door een bom in een camper. Door de bom veranderde het gebied in een grote ravage en raakten drie personen lichtgewond.

Kort na het incident lieten de autoriteiten al aan lokale media weten dat het hier mogelijk om een bewuste actie ging.

Agenten kwamen om 6.00 uur af op een melding van een schietpartij en troffen bij aankomst een verdacht voertuig aan. Uit de camper was een boodschap te horen dat er binnen een kwartier een bom zou afgaan.

Op beelden van bewakingscamera's is te horen hoe minutenlang wordt omgeroepen om te evacueren. Volgens een politiechef werd gewaarschuwd dat de bom binnen een kwartier zou exploderen. De gealarmeerde explosievenopruimingsdienst was te laat om de bom nog te ontmantelen.

Door de explosie veranderde de straat in een ravage en stortten gevels van gebouwen in. Op foto's is te zien hoe er puin op de weg ligt en ruiten zijn gesneuveld. Klanten van het Amerikaanse telecombedrijf AT&T hadden vrijdag door de explosie te maken met storingen, omdat technische installaties van het bedrijf beschadigd waren geraakt.

59 Camera legt moment van explosie in Nashville vast

FBI onderzoekt explosie

De federale politiedienst FBI doet onderzoek naar het voorval. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht. De burgemeester van Nashville heeft mensen opgeroepen uit het gebied weg te blijven.

Autobommen in de Verenigde Staten komen niet vaak voor. De bekendste aanslag met een autobom was het bombardement door Timothy McVeigh in Oklahoma City in 1995. Daarbij kwamen 168 mensen om het leven, onder wie negentien kinderen