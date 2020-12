Een explosie in het centrum van de Amerikaanse stad Nashville heeft vrijdagochtend voor grote schade gezorgd. De politie van de stad gaat uit van een opzettelijke daad.

Volgens lokale media ontplofte rond 6.30 uur een camper in de hoofdstad van de Amerikaanse staat Tennessee. De explosie was tot in de ruime omgeving van het gebied te voelen.

Drie mensen zijn volgens WTVF naar het ziekenhuis gebracht, maar de verwondingen lijken niet ernstig. Het verkeer rondom het gebied is stilgelegd.

Op beelden is te zien hoe de straat na de explosie in een ravage is veranderd. Puin ligt op de weg, gevels van gebouwen zijn zwaar beschadigd en ruiten zijn gesneuveld.

De autoriteiten van Nashville hebben mensen verzocht uit het gebied weg te blijven, omdat nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd. De federale politie is betrokken bij het onderzoek.