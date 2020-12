De prominente Russische Napoleon-kenner Oleg Sokolov is vrijdag veroordeeld tot 12.5 jaar cel nadat hij zijn vriendin, een 24-jarige studente van hem, had vermoord. Daarna zaagde hij haar in stukken. De 64-jarige professor van de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg had eerder al zijn daad bekend.

Sokolov probeerde na zijn lugubere actie de armen van de vrouw in een rivier te gooien, maar hij bleek zo dronken dat hij zelf het water in viel. Agenten hielpen hem uit de rivier, waarna de afgezaagde armen in zijn rugtas werden aangetroffen. In zijn huis werden overige lichaamsdelen gevonden, alleen het hoofd ontbrak.

De Russische historicus verklaarde dat hij na het weggooien van de ledematen zelfmoord wilde plegen, in de kleding van Napoleon Bonaparte. Dat wilde hij doen nabij de Petrus-en-Paulsvesting in Sint Petersburg.

Volgens de Napoleon-kenner verloor hij zijn zelfbeheersing na een ruzie met zijn vriendin. De historicus claimde dat de 24-jarige Anastasia Yeshchenko hem met een mes had aangevallen.

The New York Times schreef eerder dat Sokolov met een historie van geweldsuitbarstingen kampte. Zo zou in 2008 een andere studente de professor hebben aangeklaagd voor mishandeling. De vrouw zou op een stoel zijn vastgebonden en mishandeld nadat zij de relatie met hem wilde beëindigen. Sokolov zou tevens hebben gedreigd om haar te verminken met een strijkijzer. Hij werd daar nooit voor vervolgd.

Daarnaast zou Sokolov een mannelijke student hebben mishandeld nadat hij Sokolov betichtte van plagiaat. De universiteit zou de professor echter niet op het matje hebben geroepen, aldus de Amerikaanse krant.