Een witte politieagent heeft dinsdag een ongewapende zwarte man doodgeschoten in Columbus in de Amerikaanse staat Ohio. Beelden van het buitensporige politiegeweld hebben veel ophef veroorzaakt in de stad, waar begin december ook al een soortgelijk incident plaatsvond.

De agenten kwamen in de nacht van maandag op dinsdag af op een melding van overlast: iemand zou een auto gedurende langere tijd aan- en uitzetten.

De 47-jarige Andre Maurice Hill was slechts op bezoek bij iemand in Columbus toen de agenten hem benaderden. Hij liep de garage uit met een telefoon in zijn hand wanneer een agent hem neerschiet, zo is te zien op beelden. Hill overleed een uur later in het ziekenhuis.

Ter plaatse werden geen wapens aangetroffen en ook zijn er geen aanwijzingen dat het slachtoffer strafbare feiten aan het plegen was, zo verklaarde de politie achteraf.

Beide agenten hebben ook verzaakt hun bodycam aan te zetten toen ze ter plaatse kwamen. Dit deden ze pas nadat Hill werd neergeschoten. Door een speciale functie van de bodycams kunnen er beelden tot een minuut voor het werkelijke aanzetten worden teruggekeken, waardoor het fatale schot van de agent toch werd vastgelegd.

Politiechef wil ontslag betrokken agent

"Een tragedie op meerdere niveaus", zo beschreef politiechef van Colombus Thomas Quinlan het incident. "Dit had niet hoeven gebeuren, en het had ook nooit moeten gebeuren."

De desbetreffende agent heeft zich volgens Quinlan schuldig gemaakt aan excessief dodelijk geweld en het niet verlenen van hulp aan het neergeschoten slachtoffer en moet daarom per direct worden ontslagen.

De procureur-generaal van de stad verricht onderzoek naar het politiegeweld. Maandag wordt tijdens een hoorzitting besloten of de aanbeveling van de politiechef wordt overgenomen. De agent werd eerder al geschorst.

Tweede slachtoffer politiegeweld in korte tijd

Hill is het tweede slachtoffer van excessief politiegeweld in korte tijd in Columbus. Op 4 december werd de 23-jarige Casey Christopher Goodson voor het huis van zijn grootmoeder doodgeschoten door een agent. Honderden demonstranten gingen na de dood de straat op om te protesteren tegen het politiegeweld.

"Onze gemeenschap is nog steeds gekwetst en klaar met de moorden op George Floyd, Breonna Taylor en meer recent Casey Goodson hier in Columbus," zei burgemeester Andrew J. Ginther.

Onder andere het overlijden van George Floyd, een zwarte Amerikaan die werd gedood door een agent, leidde tot een golf van protesten tegen politiegeweld en racisme in de Verenigde Staten onder de naam 'Black Lives Matter'.