De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag nog eens 26 personen volledige gratie verleend, onder wie zijn ex-campagnechef en een van de hoofdverdachten in het Ruslandonderzoek, Paul Manafort. Ook heeft Trump nogmaals besloten politiek medewerker Roger Stone en de vader van zijn schoonzoon, Charles Kushner, gratie te verlenen.

Manafort is vorig jaar schuldig bevonden aan onder meer samenzwering tegen de Verenigde Staten, witwassen en het zich niet laten registreren als 'buitenlands agent' voor de voormalige pro-Russische regering van Oekraïne.

De ex-campagnechef van Trump was een van de hoofdverdachten in het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar vermeende banden tussen de Trump-campagne en Rusland. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben vastgesteld dat de Russen probeerden de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Manafort hoeft zijn celstraf van ruim zes jaar nu niet meer uit te zitten.

Roger Stone, een strategisch medewerker van de Republikeinse Partij die onder meer achtergrondonderzoek deed naar politieke tegenstanders, kreeg drie jaar celstraf vanwege liegen tegen het Congres, belemmering van de rechtsgang en het ongepast beïnvloeden van getuigen. Trump had het vonnis van Stone eerder al omgezet in een lagere straf.

Ook Charles Kushner, de vader van Jared Kushner, de echtgenoot van Trumps dochter Ivanka, krijgt gratie. Kushner, net als Trump een vastgoedontwikkelaar, is in 2005 veroordeeld wegens fraude met campagnegeld, belastingontduiking en het ongeoorloofd beïnvloeden van getuigen. Kushner werd in 2006 al vrijgelaten nadat hij twee jaar celstraf had uitgezeten.

Naast dat hij de 26 verzoeken tot volledige gratie inwilligde, verminderde Trump woensdag ook de straf van drie anderen.

Tientallen gratiebesluiten in twee dagen tijd

In twee dagen tijd heeft de Amerikaanse president tientallen veroordeelden gratie verleend. Zo schold Trump dinsdag de straffen van de Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan, oud-campagneleider George Papadopoulos en dertien anderen kwijt.

Nu zijn dagen als president van de Verenigde Staten geteld zijn, verleent Trump vele veroordeelde vertrouwelingen gratie, onder wie ook zijn oud-adviseur Michael Flynn.

Met de gratiebesluiten wil Trump het "onrecht" dat hem volgens hem is aangedaan door het team van Mueller rechtzetten. Naast Manafort speelden ook Flynn, Van der Zwaan en Papadopoulus een rol in het Mueller-onderzoek.