De nabestaanden van de in 2017 in Maleisië omgekomen Ivana Smit willen dat er een nieuwe onderzoeksleider wordt aangesteld in het onderzoek naar haar dood. De huidige onderzoeksleider heeft te veel steken laten vallen, zo meldt de advocaat van de familie, Sébas Diekstra.

Eerder werd al bekend dat het hooggerechtshof in Maleisië het onderzoek naar de doodsoorzaak heeft heropend. Volgens de rechter werd de dood van de achttienjarige Smit veroorzaakt door "het handelen van derden". De zaak wordt nu dan ook behandeld als moordonderzoek.

Smit werd in december 2017 dood gevonden in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, na een val van een appartementencomplex. Tijdens de behandeling van de zaak bleek al dat er fouten zijn gemaakt in het onderzoek.

Zo werd haar temperatuur niet opgenomen en is de tijd van haar overlijden daardoor onduidelijk. Hierdoor blijft het de vraag of ze al was overleden voordat ze viel. "Het is deze politie-inspecteur geweest die bij het aantreffen van het lichaam van Ivana geen noodzaak zag om een schouwarts ter plaatse te laten komen", aldus Diekstra.

Ook zag het echtpaar Alexander en Luna Johnson, met wie Smit die nacht feestte, kans om vanuit het politiebureau een schoonmaker te bellen om hun appartement in het complex te laten reinigen. Bovendien werden sporen op de plaats delict niet veiliggesteld. "Er is dan ook geen enkel vertrouwen meer in deze inspecteur als onderzoeksleider in deze zaak", zo vat Diekstra samen.

De Maleisische advocaat van de nabestaanden heeft overleg gepleegd met de Nederlandse ambassadeur. Hierbij is ook verzocht de familie beter op de hoogte te houden van eventuele vorderingen in de zaak. Het is onbekend wanneer wordt ingegaan op het verzoek de onderzoeksleider te laten vervangen.