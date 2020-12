De Turkse journalist Can Dündar is door de rechtbank in Istanboel tot ruim 27 jaar cel veroordeeld voor spionage en het steunen van een terroristische organisatie, schrijft DW woensdag. De oud-hoofdredacteur van de oppositiekrant Cumhuriyet publiceerde in 2015 een verhaal over een Turkse wapenlevering aan Syrische rebellen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan waarschuwde Dündar destijds dat hij een "hoge prijs" zou betalen voor de publicatie van de reportage, die activiteiten van de Turkse inlichtingendiensten blootlegde.

De journalist was niet bij de zitting aanwezig. Bij verstek veroordeelde de rechter hem tot ruim achttien jaar celstraf voor het vergaren van staatsgeheimen voor militaire of politieke spionage. Hij kreeg nog eens acht jaar cel opgelegd voor het steunen van een gewapende terroristische organisatie.

Zijn advocaten woonden de laatste zitting uit protest niet bij en omschrijven de veroordeling als politiek gemotiveerd.

Dündar gaf Vrijheidslezing in Amsterdam

Dündar is in 2016 gevlucht naar Duitsland en leeft daar sindsdien in ballingschap. Een jaar later kwam hij naar Nederland om in 2017 in het Amsterdamse debatcentrum De Balie de Vrijheidslezing te geven.

Zijn komst was in eerste instantie onzeker, omdat Turkije de internationale opsporingsorganisatie Interpol had gevraagd een arrestatiebevel tegen hem uit te vaardigen. Pas toen Amsterdam hem beloofde niet te arresteren, kwam de journalist naar Nederland.

In 2016 overleefde Dündar een aanslag. Hij werd toen buiten de rechtbank beschoten. Nadat hij naar Duitsland was gevlucht, hebben Turkse autoriteiten het paspoort van zijn vrouw ingenomen en zijn bezittingen in beslag genomen.