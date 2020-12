Drie Franse agenten zijn doodgeschoten nadat ze afkwamen op een melding van huiselijke geweld, melden lokale media woensdagochtend. Een andere agent raakte gewond. Volgens persbureau AFP opende een 48-jarige man het vuur op agenten in Saint-Just in de streek Puy de Dôme, gelegen in centraal Frankrijk.

De agenten kwamen af op een woning waar een vrouw, de bedreigde partner van de man, zich op het dak had verschanst.

Vlak na middernacht schoot de man op twee agenten van de Gendarmerie. Eén agent overleed aan zijn verwondingen. De tweede werd geraakt in zijn dij en is afgevoerd naar het ziekenhuis, schrijft Le Monde op basis van AFP.

Hierna zette de man zijn huis in brand en schoot wederom op een groep andere agenten, waarvan twee fataal geraakt werden.

Lokale autoriteiten bevestigen tegen AFP dat het om huiselijk geweld gaat. De man zou bij de politie bekend staan vanwege eerdere incidenten rondom een voogdijzaak.

De brandweer is aanwezig en probeert de brand te blussen. Vanwege de ernst van de situatie is ook de tactische eenheid van de politie ter plaatse, zegt een bron tegen AFP.