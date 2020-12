Drie Franse agenten zijn doodgeschoten nadat ze afkwamen op een melding over huiselijk geweld, bevestigt de lokale burgemeester van het gehucht Saint-Just woensdagochtend. Een andere agent raakte gewond. De verdachte is woensdagochtend dood aangetroffen, meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken op Twitter. Zo'n driehonderd agenten waren een klopjacht op de voortvluchtige verdachte begonnen.

Gérald Darmanin, de minister van Binnenlandse Zaken, meldt op Twitter dat de 48-jarige verdachte dood is aangetroffen en zegt de plaats delict te bezoeken. Het is nog niet duidelijk hoe de man is omgekomen.

Darmanin uit in een persbericht zijn medeleven met de omgekomen agenten en hun families. Zij waren 21, 45 en 37 jaar oud, laat de bewindsman weten in het persbericht.

Rond middernacht opende de verdachte het vuur op agenten van de gendarmerie in het gehucht Saint-Just, dat in de Centraal-Franse streek Puy-de-Dôme ligt. De agenten waren ter plaatse bij een woning vanwege een melding over huiselijk geweld. De partner van de verdachte had haar toevlucht genomen tot het dak van het huis.

De verdachte schoot eerst op twee agenten. Eén van hen overleed aan zijn verwondingen, de ander liep een schotwond in zijn dij op en is afgevoerd naar het ziekenhuis, schrijft Le Monde op basis van AFP.

Vervolgens zette de man het huis in brand en schoot hij op een andere groep agenten. Twee van hen werden fataal geraakt. De man zou een bekende van de politie zijn na eerder huiselijk geweld rond een voogdijzaak.