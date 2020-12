De Amerikaanse president Donald Trump verleende dinsdag vijftien mensen gratie, onder wie de Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan en Trumps oud-campagneleider George Papadopoulos. Beiden zijn tijdens het Ruslandonderzoek veroordeeld wegens liegen tegen de FBI.

De gratiebesluiten helpen volgens het Witte Huis "het onrecht recht te zetten dat het team van Mueller zo veel mensen heeft aangedaan".

Speciaal aanklager Robert Mueller onderzocht tijdens het Ruslandonderzoek mogelijke banden tussen Trump en Rusland in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016.

Trump verleent ook drie oud-Congresleden van de Republikeinse partij gratie. Zij zijn veroordeeld voor corruptie.

Verder krijgen vier huursoldaten van het paramilitaire bedrijf Blackwater gratie. Zij zijn veroordeeld voor de dood van zeventien Iraakse burgers in Bagdad in 2007. De gebeurtenissen in Bagdad worden gezien als een van de dieptepunten van de Irakoorlog en zorgden voor een flinke deuk in de reputatie van de VS in Irak, schrijft The New York Times. Onder de slachtoffers waren een achtjarige en elfjarige jongen.

Van der Zwaan loog tegen FBI

De 36-jarige Van der Zwaan is een Nederlands staatsburger die nooit in Nederland heeft gewoond. Hij is tevens de schoonzoon van de Oekraïens-Russische miljardair German Khan.

In 2018 werd hij veroordeeld voor liegen tegen de FBI. Volgens de rechter loog of zweeg hij over activiteiten in Oekraïne en zijn connecties met Rick Gates. Gates is een voormalige adviseur van de president die samen met Trumps ex-campagnechef Paul Manafort tot de hoofdverdachten in het Ruslandonderzoek wordt gerekend.

Van der Zwaan was de eerste persoon in het Ruslandonderzoek die veroordeeld is. De raadsman kreeg een celstraf van dertig dagen - die hij inmiddels heeft uitgezeten - en een boete van 20.000 dollar (ruim 16.400 euro) opgelegd.

Ook gratie voor voormalige campagneadviseur Papadopoulos

Ook de straf van Papadopoulos is kwijtgescholden door Trump. Papadopoulos is zijn voormalige campagneadviseur op het gebied van buitenlandse diplomatie. Papadopoulos wist dat de Russen duizenden e-mails van Hillary Clinton in handen hadden. Zij was Trumps tegenstander bij de presidentsverkiezingen van 2016.

Hij gaf toe hierover te hebben gelogen tegen de FBI. In september 2018 kreeg hij daarom twee weken celstraf en tweehonderd uur werkstraf opgelegd.

Corrupte Congresleden gaan vrijuit

Een van de drie oud-Congresleden die vrijuit gaan, is Duncan Hunter. Hunter, een voormalig Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden, werd in maart veroordeeld voor fraude met campagnegeld.

Chris Collins, een ander Republikeins oud-parlementslid, bekende in september vorig jaar fraude en meineed te hebben gepleegd. Ook hij kreeg gratie.

Net als Steve Stockman, een oud-Congreslid uit Texas dat in 2018 is veroordeeld tot tien jaar celstraf voor fraude en witwassen, aldus The New York Times.

Slachting in Bagdad was een dieptepunt van Irakoorlog

Trump heeft eveneens huurling Nicholas Slatten van Blackwater gratie verleend. Slatten zat een levenslange gevangenisstraf uit wegens zijn rol bij het doden van zeventien Iraakse burgers op het Nisourplein in Bagdad.

Slatten loste volgens de openbaar aanklager het eerste schot op een groep burgers, met een dode tot gevolg. Andere huurlingen openden daarna het vuur met machinegeweren en gooiden granaten in de menigte, aldus The New York Times.

Gratie komt niet onverwacht

Dat Trump tijdens zijn laatste dagen in het Witte Huis zijn veroordeelde getrouwen gratie zou verlenen, werd al geruime tijd verwacht.

Onlangs verleende hij oud-adviseur Michael Flynn gratie. Hij loog tegen de FBI over zijn contacten met de Russische ambassadeur. Eerder kreeg voormalig politiek medewerker Roger Stone gratie. Hij kreeg een celstraf opgelegd voor liegen tegen het Congres, belemmering van de rechtsgang en het beïnvloeden van getuigen.