Nederland en Sint-Maarten zijn het dinsdag eens geworden over een nieuw steunpakket voor het Nederlandse deel van het eiland. Het kabinet stelt ruim 30 miljoen euro beschikbaar voor Sint-Maarten, dat zwaar is getroffen door de coronacrisis. Het is het derde steunpakket voor het eiland sinds het begin van de coronacrisis.

Ook maakt Nederland 30 miljoen euro vrij voor de bouw van een nieuwe gevangenis op het eiland en voor de structurele verbetering van de situatie waarin gevangenen zitten.

"Met dit akkoord wordt er gewerkt aan de noodzakelijke structurele hervormingen die de economie en de samenleving van Sint-Maarten duurzaam weerbaarder moeten maken", zegt staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. "De hervormingen moeten ook echt uitgevoerd worden. Alleen dán ligt voorspoed voor de burgers op Sint-Maarten in het verschiet."

Voor het doorvoeren van de hervormingen is het Caribisch hervormings- en ontwikkelingsorgaan (COHO) opgericht. Dat moet samen met onder meer de ministeries op Sint-Maarten de hervormingen in onder andere het onderwijs, het bestuur, justitie en de economie gaan uitwerken.

In ruil voor de steun voert Sint-Maarten een aantal structurele hervormingen door. Eerder sloot Nederland deze overeenkomst al met Curaçao en Aruba. Met Sint-Maarten verliepen de onderhandelingen een stuk moeizamer. Met name de voorwaarden voor de steun waren een discussiepunt. Zo zouden deze volgens Sint-Maarten de autonomie van het eiland aantasten.