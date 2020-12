Twee mannen zijn maandag schuldig bevonden aan doodslag en mensenhandel na de dood van 39 Vietnamese migranten, melden Britse media. De slachtoffers werden in oktober vorig jaar gestikt aangetroffen in een koeltruck die vanuit België naar Groot-Brittannië was verscheept.

Een rechtbank in Londen achtte een 43-jarige Brits-Roemeense man schuldig als sleutelfiguur van de mensensmokkel. De andere man die schuldig is bevonden is de 24-jarige Noord-Ierse chauffeur van de vrachtwagen.

Het vonnis wordt begin januari verwacht. Beide mannen kunnen levenslang krijgen.

Na de ontdekking op een industrieterrein in Grays bij Londen werden in Frankrijk en België meerdere verdachten aangehouden. Zij zouden hebben geholpen bij het smokkelen van migranten uit Zuidoost-Azië. Ook in Vietnam werden mogelijke leden van een bende mensenhandelaars gearresteerd. Tot nu toe zijn in totaal acht personen schuldig bevonden.

De slachtoffers zouden duizenden euro's aan mensenhandelaren hebben betaald om Groot-Brittannië binnen te kunnen komen.