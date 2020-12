Een lid van de FSB heeft toegegeven dat de Russische geheime dienst achter de moordpoging op oppositieleider Alexei Navalny, zo schrijft onderzoekscollectief Bellingcat maandag. Opmerkelijk genoeg deed de man dit in een telefoongesprek met Navalny zelf, die zich voordeed als iemand anders.

Eerder bracht Bellingcat al naar buiten dat Navalny door de FSB is vergiftigd. Volgens het onderzoek in samenwerking met The Insider werd de oppositieleider al sinds 2017 achtervolgd en is hij mogelijk aan meerdere moordpogingen ontsnapt.

Het FSB-lid heeft bijna vijftig minuten met Navalny gebeld en had al die tijd niet door met wie hij sprak. Navalny gebruikte namelijk een applicatie waarmee hij het telefoonnummer dat werd weergegeven kon aanpassen. Hij koos een bekend vast nummer van de FSB.

Hoewel het FSB-lid Konstantin Kudryavtsev eerst wat terughoudend was, brandde hij later los over de vergiftiging. Zo laat hij los dat Navalny de moordpoging mogelijk niet overleefd zou hebben als het vliegtuig niet zo vroeg was geland en de ambulance niet zo snel aanwezig zou zijn geweest.

Bellingcat heeft het gesprek tussen Navalny en Kudryavtsev uitgewerkt en een video ervan gepubliceerd. Een fragment:

Fragment uit gesprek tussen Navalny en FSB Navalny: "Laten we het samenvatten. Hij heeft het overleefd, omdat zijn vliegtuig te vroeg is geland. Is dat de belangrijkste reden?"

Kudryavtsev: "Dat lijkt me wel. Als het iets langer had geduurd, zou het misschien anders zijn afgelopen. Toeval is echt de ergste factor die wij hebben in ons werk."

Rusland ontkent betrokkenheid

De moordpoging vond in augustus plaats. Het zenuwgif novichok werd gebruikt. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov zei vorige week dat hij de beschuldiging vermakelijk vond.

Rusland ontkent beschuldigingen in veel gevallen, los van de kwaliteit van het geleverde bewijs.