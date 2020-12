Nog eens twee personen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag in Wenen van begin november, zo laat de Oostenrijkse officier van justitie zondag weten.

Op 2 november schoot een man in het centrum van de Oostenrijkse hoofdstad vier personen dood en verwondde hij meer dan twintig anderen. De dader werd vervolgens gedood door de politie.

Eén van de opgepakte verdachten is een 26-jarige Oostenrijker van Afghaanse afkomst. Zijn DNA-materiaal is aangetroffen op het wapen van de schutter. Over de andere verdachte zijn geen details vrijgegeven.

In Oostenrijk werden eerder al vijftien mensen gearresteerd in verband met de aanslag. Acht van de tot nu toe opgepakte verdachten zijn eerder veroordeeld.

Ook Zwitserland doet onderzoek naar mogelijke betrokkenen en in Duitsland zijn huiszoekingen gedaan bij personen die mogelijk banden met de dader hebben.

De aanslag was volgens het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken het werk van één persoon en werd opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

De Oostenrijkse regering erkende eerder dat er in de aanloop naar de aanslag fouten zijn gemaakt. Buurland Slowakije had gewaarschuwd dat de aanslagpleger probeerde munitie te kopen.