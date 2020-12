Het aantal plofkraken in Duitsland zal dit jaar naar verwachting de 400 overschrijden, meldt de Duitse federale recherche BKA zondag in de krant Welt am Sonntag. Volgens de recherche heeft de toename mogelijk te maken met de preventieve maatregelen die in Nederland zijn genomen, zoals het 's nachts sluiten van automaten.

Tot nog toe zijn dit jaar volgens de krant 390 Duitse geldautomaten opgeblazen. Daarmee is het record van 2018 al verbroken en ook meer dan de net geen 350 van vorig jaar.

Vooral in deelstaat Noordrijn-Westfalen, aan de grens met Nederland, was het vaak raak. In 160 gevallen gingen de daders er met het geld vandoor.

In Duitsland worden veel plofkraken gepleegd door Nederlandse criminelen uit met name Utrecht en Amsterdam. Van de 132 verdachten die vorig jaar in Duitsland zijn geïdentificeerd, kwamen er 68 uit Nederland.

De Duitse recherche laat weten de internationale samenwerking, in het bijzonder met Nederland, te hebben geïntensiveerd.

Aantal plofkraken in Nederland dit jaar afgenomen

Het aantal plofkraken in Nederland is dit jaar fors afgenomen, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) begin december. De teller stond dit jaar tot dan toe op 25 , waar het er vorig jaar in totaal 71 waren.

Daarmee lijkt de aanpak van banken vruchten af te werpen. Geldautomaten blijven nu 's nachts gesloten en die op riskante plekken zijn verwijderd.

Er wordt nog gewerkt aan meer structurele oplossingen, zoals methoden om bankbiljetten onmiddellijk na een kraak onbruikbaar te maken. Het nachtelijk sluiten van de geldautomaten heeft tot bezwaren van onder meer de horecasector geleid.

Uit eerdere cijfers van de NVB blijkt dat voor de sluiting ongeveer 2 procent van de transacties in de nacht plaatsvond.