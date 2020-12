Geüniformeerde militairen van de nieuwe United States Space Force noemen zichzelf voortaan 'guardians'. Deze naam, die zoiets als 'bewakers' betekent, werd vrijdag bekendgemaakt door de Amerikaanse vicepresident Mike Pence.

De Space Force is een nieuw onderdeel van het Amerikaanse militaire apparaat, naast de landmacht, de luchtmacht en de marine. "Soldaten, matrozen, vliegeniers, mariniers en bewakers zullen onze natie de komende generaties verdedigen", zei Pence tijdens de bekendmaking.

Volgens de Space Force is de benaming guardians het resultaat van een zoektocht van een jaar waarin honderden inzendingen, van zowel ruimtevaartprofessionals als het gewone publiek, tegen het licht zijn gehouden.

De naam zou terugverwijzen naar het motto uit 1983 van de Air Force Space Command, de voorloper van de United States Space Force: Guardians of the High Frontier.

Link met Guardians of the Galaxy?

Op sociale media werd al snel de link gelegd met de Marvel-film Guardians of the Galaxy uit 2014. Regisseur James Gunn vroeg zich op Twitter af of "deze sukkel" niet aangeklaagd kan worden, verwijzend naar vicepresident Pence.

Ook het officiële Twitter-account van de filmfranchise had een korte reactie: "Wie? Wij?"

Het is niet de eerste keer dat een link wordt gelegd tussen een populaire culturele uiting en de Space Force. In januari werd veel commentaar geleverd op het nieuwe logo, dat heel erg zou lijken op het logo van Starfleet uit de serie Star Trek.

Verdedigen van Amerikaanse bezittingen in de ruimte

President Donald Trump kondigde in 2018 een ruimtevaartafdeling binnen het Amerikaanse leger aan. Deze afdeling moet de militaire ondernemingen in de ruimte gaan overzien.

De Verenigde Staten zijn al bezig met veel operaties in de ruimte. De nieuwe afdeling moet het werk beter gaan organiseren. Daarnaast moet de Space Force de technologische ontwikkelingen versnellen en Amerikaanse bezittingen in de ruimte beter verdedigen, zoals satellieten voor navigatie, communicatie en spionage.