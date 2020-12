Vier personen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij bij het oud-kantoor van Charlie Hebdo op 25 september, waarbij twee journalisten gewond raakten. Ze zouden de verdachte hebben aangezet tot zijn daad, melden Franse media vrijdag.

Volgens de Franse krant Le Parisien komen de vier mannen die vrijdag werden opgepakt uit Pakistan. Ze zijn tussen de 17 en 21 jaar oud en zouden op de hoogte zijn geweest van het plan.

De achttienjarige verdachte, die sinds de steekpartij van 25 september vastzit, kon na zijn daad snel worden opgepakt. Hij komt net als de vier personen die vrijdag werden aangehouden uit Pakistan.

Bij de steekpartij bij het oud-kantoor van Charlie Hebdo in Parijs raakten twee journalisten gewond. Vijf jaar eerder had op die plek een aanslag door radicaalislamitische terroristen plaats, waarbij twaalf mensen overleden.

De achttienjarige verdachte gaf volgens ingewijden later toe dat de Charlie Hebdo-redactie zijn doelwit was vanwege de cartoons van profeet Mohammed die het blad dit jaar opnieuw publiceerde. De redactie van Charlie Hebdo was na de terroristische aanslag in 2015 echter naar een geheime locatie verhuisd.