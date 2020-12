Aankomend president Joe Biden van de Verenigde Staten wil afgevaardigde Deb Haaland als zijn minister voor Binnenlandse Zaken. De keuze voor Haaland is bijzonder, omdat nog nooit eerder iemand van Indiaans-Amerikaanse afkomst in een kabinet heeft gezeten.

De Senaat moet nog wel officieel akkoord gaan met de voordracht. Dat geldt ook voor de andere ministers die Biden wil aanstellen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken houdt onder meer toezicht op meer dan 20 procent van het land in de Verenigde Staten, inclusief nationale parken zoals Yellowstone en Yosemite. Van Haaland is bekend dat ze, net als Biden, duurzaamheid nastreeft.

Haaland heeft gezegd de productie van duurzame energie op regeringsgrond te willen uitbreiden om klimaatverandering tegen te gaan. De huidige president Donald Trump legt de focus op de productie van fossiele brandstoffen. Dat wil ze ongedaan maken.

Haaland zit sinds 2019 in het Huis van Afgevaardigden, net zoals Sharice Davids. Met hun lidmaatschap schreven ze geschiedenis, omdat nog nooit eerder vrouwen van Indiaans-Amerikaanse afkomst in het Congres hadden gezeten. Haaland droeg bij haar beëdiging traditionele kleding van haar stam.

Haaland is lid van de Laguna Pueblo-stam. In een reactie op Twitter schrijft ze dat ze in het Pueblo-huishouden van haar moeder heeft geleerd om onverschrokken te zijn. "Ik zal onverschrokken zijn voor ons allemaal, onze planeet en al onze beschermde gebieden", laat ze weten.