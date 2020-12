Ruim driehonderd schooljongens die vorige week in het noordwestelijke district Kankara in de Nigeriaanse staat Katsina werden gekidnapt, zijn donderdag weer vrijgelaten. Dat laten de autoriteiten aan BBC News weten.

De radicaalislamitische terreurbeweging Boko Haram had de ontvoering geclaimd. Volgens de Nigeriaanse autoriteiten gaat het echter om lokale groeperingen die slechts claimen verbonden te zijn met de terreurorganisatie.

De honderden schoolkinderen werden vrijdagavond van hun kostschool in het noorden van Nigeria ontvoerd door gewapende militanten. De politie en het leger werden ingezet om de kinderen terug te vinden. De ontvoerders wilden waarschijnlijk losgeld vragen. Het is onduidelijk of dit ook is betaald.

Eerder dook nog een video op waarop een leerling te zien was die stelde te zijn ontvoerd door de groep van Boko Haram-leider Abubakar Shekau. Het jongetje zei huilend dat enkele van zijn schoolgenoten waren gedood door Nigeriaanse aanvallen vanuit de lucht. In de video werd geëist dat alle overheidstroepen stoppen met zoeken en dat alle niet-Koranscholen sluiten.

Katsina wordt vaker geteisterd door gewelddadige bendes die inwoners aanvallen en voor losgeld ontvoeren.

Boko Haram ontvoert vaker schoolkinderen. Berucht was de ontvoering van 276 schoolmeisjes door de terreurbeweging in april 2014. Veel van hen zaten jarenlang gevangen en nog steeds zijn niet alle meisjes teruggevonden.