De Marokkaanse man die in 2015 het vuur opende in de Thalys tussen Amsterdam en Parijs, is donderdag door een Franse rechtbank veroordeeld tot levenslang. De straf is conform de eis van de aanklagers, melden Franse media.

Schutter Ayoub El Khazzani stapte op 21 augustus 2015 zwaargewapend uit een toilet in de hogesnelheidstrein. De Amerikaanse passagier Mark Moogalian greep in en pakte diens AK-47, waarna El Khazzani met een pistool begon te schieten. Hij verwondde de Amerikaan, maar werd vervolgens ontwapend door drie andere Amerikanen, die op dat moment aan het backpacken waren.

De 31-jarige man had volgens de Franse aanklager voldoende munitie bij zich om driehonderd mensen te doden. Het proces tegen de schutter en zijn drie vermeende handlangers begon in november.

El Khazzani betuigde afgelopen dinsdag in de rechtbank spijt voor zijn daad. Hij gaf toe dat hij de intentie had om een aanslag te plegen, maar zei dat hij zich op het allerlaatste moment had bedacht. Het zou volgens hem toen al te laat zijn geweest om een confrontatie met passagiers te voorkomen.

De man werd aangestuurd door Abdelhamid Abaaoud, die geldt als het brein achter de bloedige reeks radicaalislamitische aanslagen in november 2015 in Parijs, waarbij ruim 130 mensen om het leven kwamen. Abaaoud werd na de aanslagen gedood in een vuurgevecht na een politie-inval.

Drie handlangers van El Khazzani zijn donderdag veroordeeld tot straffen tussen de 7 en 27 jaar. Een van die handlangers, de 33-jarige Belg Mohamed Bakkali, kreeg 25 jaar cel. Hij wordt ook nog verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs van 13 november 2015.