Een Japanse openbaar aanklager heeft de 42-jarige man die wordt verdacht van de brandstichting bij de beroemde animatiestudio Kyoto Animation in juli 2019 formeel aangeklaagd voor 36 moorden. Bij de brand raakten nog 33 mensen gewond en werd de studio verwoest.

Uit psychiatrisch onderzoek zou zijn gebleken dat de verdachte toerekeningsvatbaar is. Wel is de man in het verleden behandeld voor een niet nader genoemde geestesziekte.

Op 18 juli 2019 drong de man het gebouw van studio Kyoto Animation binnen, gooide brandbare vloeistof in het rond en stak vervolgens het gebouw in brand.

Hij werd op honderd meter van het gebouw al aangehouden, maar moest ruim 10 maanden herstellen van ernstige brandwoorden voordat hij werd gearresteerd voor moord. Dat gebeurde eind mei van dit jaar.

Man meende dat studio zijn roman plagieerde

De werkloze man zou hebben geroepen dat Kyoto Animations een roman van hem had geplagieerd. De brand zou de meest dodelijke brand in Het is de dodelijkste brand in Japan in bijna twintig jaar tijd.

Kyoto Animation is een van de prominentste Japanse animatiestudio's en heeft ruim 160 medewerkers. Het bedrijf maakte onder meer de series The Melancholy of Haruhi Suzumiya, Clannad en K-On.