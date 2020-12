Hongarije verbiedt homoparen kinderen te adopteren. Het parlement heeft dinsdag een wet aangenomen die koppels van hetzelfde geslacht en andere ongehuwde stellen uitsluit van de mogelijkheid tot adoptie.

Een ruime meerderheid schaarde zich achter het voorstel van de aartsconservatieve premier Viktor Orbán. Diens Fidesz-partij heeft een tweederdemeerderheid in het parlement. Vorige maand werd al bekend dat dit voorstel in de maak was.

In de praktijk kunnen voortaan uitsluitend gehuwde stellen kinderen adopteren. Alleenstaanden en familieleden hebben speciale toestemming van de autoriteiten nodig. In Hongarije is het huwelijk niet opengesteld voor homo's. Adoptie door homoseksuele en lesbische stellen was tot nu toe mogelijk als een partner zich als alleenstaande meldde.

Het parlement wijzigde ook de grondwet, met onder meer een nieuwe definitie voor gezin: de unie van een vader die een man is en een moeder die een vrouw is. Hiermee worden alternatieve gezinstypes uitgesloten.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International spreekt van een nieuwe aanval op de Hongaarse niet-heterogemeenschap en een zwarte dag voor de mensenrechten. Deze discriminerende nieuwe wetten zijn onder de dekmantel van de coronapandemie door het parlement gejaagd, constateert de Hongaarse afdeling van de organisatie.