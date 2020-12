Zuid-Korea verbiedt de verspreiding van flyers, geld en waardevolle spullen bij de zwaarbewaakte grens met Noord-Korea. Vanuit het zuiden worden al decennialang propagandaberichten en goederen naar het geïsoleerde buurland gestuurd.

Noord-Koreaanse overlopers en andere mensenrechtenactivisten gebruiken onder meer ballonnen en flessen om hun anti-Noord-Koreaanse boodschappen via de rivier naar Noord-Korea te sturen. Ook sturen ze voedsel, medicijnen, radio's en geld.

Deze acties worden steeds vaker veroordeeld door Pyongyang. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dreigde afgelopen zomer zelfs dat de relatie tussen de twee Korea's een dieptepunt zou bereiken als er niet een verbod zou komen.

Ondanks de kritiek op deze uitspraak werd in Zuid-Korea niet veel later een wetsvoorstel opgesteld om het verbod mogelijk te maken. President Moon Jae-in streeft ernaar de banden met Noord-Korea te verbeteren. Zijn partij heeft een grote meerderheid in het parlement, waar het wetsvoorstel nu is goedgekeurd.

Critici beweren dat Zuid-Korea handelt onder de druk van Pyongyang. De Zuid-Koreaanse autoriteiten spreken echter van "minimale inspanningen om het leven en de veiligheid van inwoners in grensregio's te beschermen", omdat gevreesd wordt voor militaire vergeldingsacties.

Het verbod gaat binnen drie maanden gelden. Overtreders riskeren drie jaar cel of een boete van ongeveer 225 euro.