William Barr, de Amerikaanse minister van Justitie, zal voor de Kerst nog het Witte Huis verlaten. Dat maakt president Donald Trump maandag bekend via Twitter. Barr heeft bevestigt dat hij op 23 december vertrekt.

De minister is een loyale consort van Trump, maar zou in ongenade zijn gevallen toen hij eerder deze maand bekend maakte geen bewjis te zien voor de verkiezingsfraude die de Democraten volgens Trump hebben gepleegd.

Barr zegt dat het ministerie de aantijgingen van Trump en zijn bondgenoten blijft onderzoeken. In november spoorde Barr alle federale aanklagers aan om onderzoeken in te stellen naar de de vermeende stemfraude.

Kort hiervoor had Trump nog druk uitgeoefend op Barr in een tv-interview. Hierbij zei de president dat Barr een onderzoek moest openen aar een onbevestigd verhaal van tabloidkrant The New York Post over de zakenpraktijken van Joe Bidens zoon Hunter.

Het is ongebruikelijk dat een president een lid van zijn kabinet openlijk aanspoort de familieleden van een politieke tegenstander te onderzoeken.

Barr was erg loyaal aan president

Barr gold als een van Trumps meest loyale bondgenoten. De minister staat bekend om zijn omstreden visie op de scheiding der machten. Volgens Barr hoeft de president zich maar weinig aan te trekken van de rechterlijke macht en het parlement.

Barr is er in het verleden meerdere keren van beschuldigd het ministerie van Justitie als machtsinstrument te gebruiken om zo de politieke en persoonlijke belangen van Trump te beschermen.

Rosen dient nu nog als viceminister van Justitie. Zijn ministerschap zal een van de kortste ooit in de VS zijn. Op 20 januari treedt Joe Biden aan als president, met zijn nieuwe regeringsploeg.