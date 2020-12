De meerderheid van het Amerikaanse kiescollege heeft maandag gestemd voor Joe Biden. Toen de 55 stemmen uit Californië binnenkwamen, steeg Biden naar 302 kiesmannen en passeerde hij de benodigde 270 om te winnen. Hiermee hoeft alleen nog het Amerikaanse congres de overwinning van Biden goed te keuren.

Alleen de vier kiesmannen van de staat Hawaï moeten nog stemmen. Echter Biden won in deze staat in november en dat betekent dat de kiesmannen van Hawaï dus hoogstwaarschijnlijk op Biden zullen stemmen. De kans dat kiesmannen van een staat niet stemmen op de kandidaat die hier gewonnen heeft, is nihil.

De stemmen van de kiesmannen druppelden in de loop van de dag binnen. De uitslag van de verkiezingen van 3 november wordt op 6 januari officieel gemaakt door Amerikaanse Congres.

Meestal is dit een formaliteit, maar omdat een aantal Republikeinen de verkiezingsuitkomst nog in twijfel trekken, waar ze geen bewijs voor hebben, kunnen er nog mogelijk complicaties opduiken.

Op 20 januari wordt Joe Biden naar verwachting geïnaugureerd als 46e president van de Verenigde Staten.

Trump wil resultaten in vijf staten nog aanvechten

Nu de kiesmannen voor Biden hebben gekozen, is er nog één mogelijkheid voor de Republikeinen om de overwinning van Biden tegen te gaan.

Een vrij obscure wet uit 1887 geeft leden van het Congres het recht om (schriftelijk) bezwaar te maken tegen de einduitslag uit een bepaalde staat en te eisen dat die wordt afgewezen. Republikeinse politici in het Huis van Afgevaardigden willen dit doen in Arizona, Pennsylvania, Nevada, Georgia en Wisconsin.

De eisen voor die stap zijn wel erg streng. Het bezwaar moet worden onderschreven door een collega uit de andere Kamer van het Congres: een afgevaardigde uit het Huis heeft de steun van een senator nodig en andersom.

Als dat het geval is, wordt in beide kamers van het Congres maximaal twee uur lang gedebatteerd over de klacht, waarna een stemming plaatsvindt. Zowel het Huis als de Senaat moet besluiten de uitslagen uit de staat in kwestie te verwerpen.