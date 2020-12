De Russische geheime dienst FSB wordt door Bellingcat in verband gebracht met de vergiftiging van oppositieleider Alexei Navalny. Het onderzoekscollectief meldt maandag de identiteit van de personen die bij de moordpoging betrokken zouden zijn geweest.

Bellingcat meldt na onderzoek in samenwerking met The Insider, waar telefoon- en vluchtgegevens voor werden onderzocht, dat Navalny al sinds 2017 wordt achtervolgd door een FSB-team dat gespecialiseerd is in giftige middelen. In dat jaar maakte de politicus bekend de nieuwe president te willen worden.

De leden schaduwden Navalny vervolgens tijdens zijn reizen door Rusland en volgden hem op meer dan dertig vluchten. Mogelijk zijn eerder al pogingen gedaan om de vooraanstaande criticus van de Russische president Vladimir Poetin te vergiftigen, aldus het onderzoekscollectief.

Bellingcat deelt de identiteit van drie personen die betrokken zouden zijn geweest bij de moordpoging. Het gaat om Vladimir Panyaev (40) en de artsen Alexey Alexandrov (40) en Ivan Osipov (44). Het drietal zou zijn ondersteund en begeleid door minstens vijf andere FSB-agenten, van wie sommigen ook naar Omsk reisden. Dat is de stad waar Navalny vanwege de vergiftiging met spoed in het ziekenhuis werd opgenomen.

Volgens Bellingcat communiceerden de FSB-agenten tijdens de reis met elkaar, met plotselinge pieken in de communicatie vlak voor de vergiftiging en op de momenten dat het slachtoffer zijn hotelkamer verliet en onderweg was naar het vliegveld.

Navalny ernstig ziek door vergiftiging met novichok

Navalny werd in augustus vergiftigd met het zenuwgif novichok. Hij werd tijdens een binnenlandse vlucht ernstig ziek, waarna hij met spoed naar een ziekenhuis moest. Enkele dagen later werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn, waar uiteindelijk de vergiftiging werd vastgesteld.

De 44-jarige politicus en zijn achterban verklaarden al snel dat Poetin verantwoordelijk is voor de moordpoging. Maar die betrokkenheid wordt al sinds het begin ontkend door de Russische autoriteiten.

Navalny heeft het ziekenhuis verlaten, maar is nog herstellende van de vergiftiging. Hij verblijft nog altijd in Duitsland. Volgens Navalny is "de moordzaak nu opgelost".