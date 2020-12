Nieuw-Zeeland en Australië willen samen in het eerste kwartaal van 2021 een reisbubbel openen. Dat zei Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland, maandag tijdens een persconferentie. Reizigers tussen deze landen hoeven straks niet meer in quarantaine na aankomst. De landen willen onderling reizen makkelijker maken, terwijl voor reizigers uit andere landen strengere regels blijven gelden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Nieuw-Zeeland heeft de grenzen sinds 19 maart gesloten voor iedereen, behalve voor burgers en inwoners. Sindsdien moeten reizigers bij aankomst nog twee weken in quarantaine. De meeste reizigers in Nieuw-Zeeland komen uit Australië.

In principe zijn Ardern en haar regering het al eens over het vrije reizen binnen de bubbel, zonder quarantaine. Wel moeten er nog onbekende details worden uitgewerkt. Een precieze datum waarop de bubbel wordt geopend is daarom ook nog niet bekend.

Afgelopen weekend kondigde Nieuw-Zeeland al een reisbubbel aan met de Cookeilanden. Dit is de eerste bubbel die Nieuw-Zeeland met een ander land opent sinds de uitbraak van COVID-19.

Als reden voor de bubbel wordt het kleine aantal besmettingen in beide landen aangehaald, evenals de 'speciale banden' tussen de staten. Hoewel de Cookeilanden onafhankelijk zijn, is iedere staatsburger van de archipel ook automatisch een staatsburger van Nieuw-Zeeland.

De Cookeilanden zijn een van de laatste plekken op de wereld waar nog geen besmettingen met het coronavirus zijn opgedoken.

