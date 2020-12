De politie van de Amerikaanse stad New York heeft zondagavond (Nederlandse tijd) een man doodgeschoten die bij een kerstconcert bij een kerk op straat twee wapens had getrokken en om zich heen begon te schieten. De schietpartij begon kort nadat het concert was afgelopen.

Het incident vond plaats bij de Saint John the Divine Cathedral aan de Amsterdam Avenue in Harlem. Naast het koor waren er nog ongeveer vijftien omstanders. Geen van hen is volgens de politie gewond geraakt.

De verdachte, van wie de identiteit nog niet bekendgemaakt is, werd ten minste een keer in het hoofd geraakt tijdens de schietpartij en was naar een lokaal ziekenhuis overgebracht. Daar werd vastgesteld dat hij al was overleden.

Agenten hebben volgens commissaris Dermot Shea van de New Yorkse politie ongeveer vijftien keer op de man geschoten.

De man bleek twee semiautomatische vuurwapens mee te dragen. Ook had hij een tas bij zich waarin hij hij een jerrycan met benzine had, evenals touw, kabels, verschillende messen, een bijbel en tape. "Ik denk dat we uit de inhoud van zijn tas mogen concluderen dat hij slechte bedoelingen had", aldus de politiecommissaris.