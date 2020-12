De Belarussische politie heeft zondag meer dan driehonderd personen opgepakt die deelnamen aan protestmarsen tegen president Aleksandr Lukashenko. Dat meldden de autoriteiten.

Vorige week was er een gelijk aantal arrestanten. Nog altijd gaat de oppositie in Belarus wekelijks de straat op om de onvrede te uiten over het Lukashenko-regime.

Het Wesna-mensenrechtencentrum vermeldde aanvankelijk de namen van meer dan 230 arrestanten. De zondagse protesten die sinds half augustus gaande zijn, leiden wekelijks tot massa-arrestaties.

De presidentsverkiezingen van 9 augustus werden door Lukashenko gewonnen, maar volgens de oppositie was er fraude in het spel.

Zondag vonden er meer dan 120 protestmarsen plaats in de hoofdstad Minsk en tal van andere plaatsen. De omvang van de protesten varieerde van enkele tientallen tot honderden deelnemers, aldus lokale media. Sinds augustus zijn er volgens de oppositie meer dan dertigduizend personen opgepakt.

Lukashenko al 26 jaar aan de macht

President Lukashenko is al 26 jaar aan de macht in de voormalige Sovjetrepubliek met 9,5 miljoen inwoners. De Europese Unie heeft bezwaar gemaakt tegen het verloop van de verkiezingen in augustus en het harde optreden tegen de oppositie.

De EU stelde al sancties in tegen een vijftigtal regeringsfunctionarissen. Zij mogen de EU niet meer in en hun tegoeden bij Europese banken zijn bevroren.