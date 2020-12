De meeste wijken op Curaçao hebben zondag aan het eind van de ochtend weer stroom, nadat die zaterdagavond rond 19.00 uur (lokale tijd) over het hele eiland was uitgevallen. Het was de derde langdurige algehele stroomuitval in zes dagen tijd. De directeur van het elektriciteitsbedrijf Aqualectra, Darick Jonis, gaat ervan uit dat de problemen zijn veroorzaakt doordat de beveiliging te gevoelig was afgesteld.

Door de te gevoelige afstelling vielen door relatief kleine wijzigingen in de spanning op het net alle machines uit zichzelf uit.

In de nacht van zaterdag op zondag is zeker acht keer geprobeerd het elektriciteitsnetwerk opnieuw te starten. Jonis zei dat hij hierbij ook hulp heeft gehad van experts buiten Curaçao, onder wie uit Nederland.

Eerder deze week viel de stroom ook meerdere keren uit. Maandag was de stroom overdag acht uur lang weg, donderdag een uur of vier. Bovendien viel vrijdag de stroom voor vele uren uit op een deel van het eiland.

Stroomstoring hebben negatieve invloed op economie van eiland

De stroomstoringen hebben een negatieve invloed op de economie van het eiland, die door de coronapandemie al hard is geraakt. Economieminister Steven Martina noemde de situatie al na de tweede grote uitval "niet normaal en niet goed voor het eiland". Hij eist een snel en grondig onderzoek.

De directeur van Aqualectra noemde de pandemie eerder op de dag een indirecte oorzaak. Omdat veel technici ziek thuiszitten, worden sommige installaties uit voorzorg uitgezet. Bij het opnieuw opstarten van de machines op maandagochtend viel volgens hem het hele systeem uit.

De directeur zegt verder dat nader onderzoek de definitieve oorzaak moet uitwijzen. "Ik ben verantwoordelijk, als bedrijf zullen we alles uitzoeken en alles doen om de problemen te verhelpen. Daarna kan de regering beslissen of de situatie consequenties heeft voor mijn positie." Op het eiland wordt, onder meer op sociale media, veel geklaagd over de ongewoon lange stroomstoringen.