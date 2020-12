Armenië en Azerbeidzjan verwijten elkaar de wapenstilstand in en rond de omstreden regio Nagorno-Karabach te hebben gebroken. Volgens Azerbeidzjan zijn bij gevechten in de regio in de afgelopen weken vier Azerbeidzjaanse soldaten omgekomen. De Armeense autoriteiten claimen zondag dat zes van hun soldaten gewond zijn geraakt bij een Azerbeidzjaanse aanval.

De Azerbeidzjaanse regering stelt dat de schermutselingen, waarbij ook twee soldaten gewond raakten, plaatsvonden in gebied dat onder controle van de Azeri's viel als gevolg van de vredesdeal van 10 november. Daarvoor zou het in handen van etnische Armeniërs zijn geweest.

Het ministerie van Defensie in Bakoe stelt dat het vrijdag en zaterdag een operatie uitvoerde om de vijandelijke troepen die verantwoordelijk zijn voor de aanval, te vernietigen of weg te jagen.

Armenië zegt dat het meerdere pogingen van Azerbeidzjan heeft verijdeld om het grondgebied van de etnisch Armeense rebellenregering van Nagorno-Karabach binnen te dringen. "De provocaties van Azerbeidzjan zijn vandaag doorgegaan", aldus het Armeense ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

De Russische vredesmacht in het conflictgebied heeft geen meldingen gedaan van grootschalige gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan. Wel meldden de Russen dit weekend dat er één schending van de wapenstilstand heeft plaatsgevonden.

In september laaide de ruzie tussen Armenië en Azerbeidzjan weer op, wat duizenden doden als gevolg had. (Foto: ANP)

Rusland onderhandelde wapenstilstand

Armenië, Azerbeidzjan en Rusland zijn begin november een staakt-het-vuren overeengekomen die het einde maakt aan weken van conflict. Onder die afspraken geeft Armenië delen van Nagorno-Karabach op. Ook zal het bufferzones rondom de enclave teruggeven aan Azerbeidzjan.

In ruil daarvoor laat Azerbeidzjan een deel van de enclave, die hoofdzakelijk bevolkt wordt door Armeniërs, met rust. Daarbij hoort ook hoofdstad Stepanakert. Rusland zal een vredesmacht sturen die de vrede in het gebied moet bewaren.