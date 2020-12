Duizenden voorstanders van de Amerikaanse president Donald Trump zijn zaterdag (lokale tijd) in Washington de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. Op enkele plekken in de Amerikaanse hoofdstad raakten de Trump-supporters slaags met tegenstanders van de zittend president.

De duizenden pro-Trump demonstranten verzamelden zich vooral in het gebied rondom het Capitool in de staat. De Amerikaanse president postte zaterdag een video op Twitter waarin te zien is hoe hij met zijn helikopter over een groep demonstranten vliegt, die hem toejuicht.

Onder de pro-Trump demonstranten waren honderden leden van de rechts-extremistische groepering Proud Boys. Veel van de leden droegen kogelvrije vesten en helmen.

Ook tegenstanders van de Amerikaanse president verzamelden zich in Washington. De lokale politie trachtte de voor- en tegenstanders van de president uit elkaar te houden door onder meer wegen af te sluiten.

Aan het begin van de avond splitsten enkele groepen demonstranten zich af, waarna ze in het centrum van Washington slaags raakten met elkaar. Getuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat de politie pepperspray moest inzetten om de beide groeperingen uit elkaar te houden.

Tijdens de onlusten heeft de politie 23 arrestaties verricht, schrijft The Washington Post. In totaal raakten acht mensen gewond, vier van hen zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Demonstranten scharen zich achter fraudeclaim Trump

Het is niet de eerste keer dat er massaal wordt gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. De afgelopen weken zijn pro-Trump demonstranten meerdere malen de straten opgegaan om hun ongenoegen te uiten.

De aanhangers van Trump scharen zich achter de claim van de president dat er op grote schaal is gefraudeerd tijdens de verkiezingen, waardoor de Democratische presidentskandidaat Joe Biden de verkiezingen kon winnen. Er is echter geen bewijs voor de bewering van Trump.

Tot nu toe zijn bijna alle door de huidige president aangespannen rechtszaken om de verkiezingsuitslag in een staat ongeldig te verklaren, door de rechtbank verworpen.