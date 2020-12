De Iraanse journalist Ruhollah Zam is zaterdag geëxecuteerd, meldt de Iraanse staatstelevisie. De 47-jarige Zam werd eerder dit jaar ter dood veroordeeld voor het aanzetten van geweld bij antiregeringsprotesten in 2017.

Zam probeerde zijn executie nog aan te vechten bij het hooggerechtshof, maar dat besloot dinsdag zijn straf niet te verlagen.

In juni werd hij door het revolutionaire hof officieel veroordeeld voor "corruptie op Aarde", een aanklacht die vaak wordt gebruikt bij zaken omtrent spionage of pogingen om het regime schade toe te dienen.

Zam bereikte tijdens de grote antiregeringsprotesten in 2017 miljoenen Iraniërs via Telegram met zijn kanaal Amadnews. Dat kanaal was een van de weinige plekken waar inwoners van het land beelden van de protesten konden zien.

Na de grote protesten in 2017 woonde Zam enkele jaren in ballingschap in Frankrijk. Vorig jaar werd hij door Iran opgepakt, maar hoe en waar is nog altijd onbekend. Zijn vrouw stelde bij de BBC dat Zam al jaren in de gaten werd gehouden door de Iraanse autoriteiten en dat hij tijdens zijn aanhouding op zakenreis was in Irak.

Nour News, een kanaal dat nauwe banden onderhoudt met de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG), meldde vorige week dat Iraanse agenten hem oppakten in Irak en van daaruit terugbrachten naar zijn geboorteland.

Tijdens de protesten in 2017 zijn volgens de officiële berichten 21 mensen om het leven gekomen. Het was een van de grootste betogingen tegen de Iraanse regering. Aanleiding waren de stijgende prijzen in het land als gevolg van de economische malaise.

Frankrijk en mensenrechtengroeperingen hebben de executie van Zam veroordeeld.