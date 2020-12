Een Sinterklaas die een woonzorgcentrum bezocht in de Belgische gemeente Mol, bleek besmet met het coronavirus en heeft minstens 45 bewoners en medewerkers van het centrum besmet. De gezondheidsautoriteiten van Mol zeggen dat de Sinterklaas-activiteit niet was gemeld en als dat wel was gebeurd, was er waarschijnlijk tegen geadviseerd.

De Sinterklaas zou alleen gemeenschappelijke ruimtes hebben bezocht, aldus de gemeente op basis van een verklaring van het zorgcentrum. Ook zou er afstand zijn geweest en heeft de hulpsint geen cadeaus overhandigd.

De man die de Sinterklaas speelde was de zoon van een van de bewoners en dus vertrouwd in het centrum. Om hem dus de activiteit te laten doen "leek geen kwaad te kunnen". Het initiatief werd genomen om de ouderen in het centrum wat verlichting te bieden in deze zware coronaperiode.

Tijdens het bezoek had de hulpsint had geen klachten, maar hij bleek achteraf dus wel een zogenaamde superverspreider te zijn.

De gemeente en de Belgische gezondheidsautoriteiten houden de situatie in de gaten en bieden het centrum hulp waar nodig. In de gemeente waren vrijwel alle activiteiten gerelateerd aan Sinterklaas verboden. Scholen moesten bijvoorbeeld online alternatieven organiseren.