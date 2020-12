De Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) is bezorgd over de stap van de Ethiopische regering om gevluchte Eritreeërs terug te sturen naar de Tigrayregio in het noorden van het land. Dat laat de organisatie vrijdag weten in een verklaring. Eerder waren de Eritreeërs juist gevlucht naar hoofdstad Addis Abeba voor het geweld in die regio.

Het conflict in Tigray kostte de laatste vijf weken aan naar schatting al enkele duizenden mensen het leven. In het gebied wordt sinds 4 november gevochten tussen het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF) en de overheid.

In Tigray bevonden zich ook tienduizenden Eritrese vluchtelingen, verspreid over vier vluchtelingenkampen, die onder meer uit hun eigen land waren gevlucht voor de slechte omstandigheden en de strenge dienstplicht.

Volgens de VN zijn er meerdere recente rapporten die beschrijven hoe Eritreeërs in Tigray worden vermoord, ontvoerd en worden gedwongen terug te keren naar hun thuisland. Als die berichten bevestigd worden, betekent dat volgens de VN een grove schending van het internationaal recht.

Tigray ligt in het noorden van Ethiopië, langs de grenzen met Eritrea en Soedan (Infographic: ANP).

VN wordt toegang tot gebied ontzegd

De VN en andere hulporganisaties zeggen dat hen de toegang wordt ontzegd tot zo'n 96.000 vluchtelingen die vast zijn komen te zitten in Tigray. Ze zijn bezorgd over de voedselvoorziening en veiligheid in de kampen. Sinds de uitbraak van het conflict kunnen zij daar niet meer op toezien.

Volgens de regering is het veilig genoeg om terug te keren. Zij beloven de Eritrese vluchtelingen terug te brengen naar Tigray en extra voedselhulp te sturen. Deze berichten zijn vanwege een gebrek aan informatie uit de regio lastig te verifiëren, zo liggen communicatiesystemen al weken plat. Het TPLF liet deze week nog weten terug te vechten op verschillende fronten.

Volgens persbureau Reuters maken veel Eritrese vluchtelingen in Addis Abeba zich zorgen en vrezen ze terug te worden gebracht naar Eritrea en niet naar de toegezegde vluchtelingenkampen.

De baas van de vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR) roept de Ethiopische regering op om de veiligheid van de Eritrese vluchtelingen te beschermen. "Ethiopië heeft een lange geschiedenis in het verwelkomen van mensen die zijn gedwongen te vluchten. Ik verzoek de regering met klem deze traditie voort te zetten."

Een woordvoerder van de Ethiopische regering liet aan het persbureau weten geen vluchtelingen zonder hun uitdrukkelijke toestemming terug te brengen naar Eritrea. Er zouden volgens hem circa 580 Eritreeërs met bussen worden teruggebracht naar Tigray. De berichten van de VN dat hulp bieden in het gebied wordt bemoeilijkt door de regering doet de woordvoerder af als een leugen.

Vrees voor verdere escalatie

Er zijn onbevestigde berichten dat het Eritrese leger de Ethiopische premier en Nobelprijswinnaar Abiy Ahmed heeft geholpen bij zijn strijd tegen het TPLF. Aanwezigheid van Eritrese troepen zou een verdere escalatie van het conflict kunnen betekenen.

Begin november leek het er namelijk nog op dat het een conflict zou blijven tussen enerzijds de TPLF-leiders van de Noord-Ethiopische provincie en anderzijds de regering Addis Abeba. Mocht Eritrea zich ermee gaan bemoeien dan wordt de regio in dat geval van zowel het zuiden (door Ethiopische troepen) als het noorden (door Eritrese troepen) aangevallen.

Eind jaren negentig woedde een grensoorlog tussen het TPLF (dat toen Ethiopië bestuurde) en Eritrea. Daarbij vielen naar schatting honderdduizenden doden. Premier Ahmed kwam in 2018 aan de macht en begon een vredesproces met buurland Eritrea, waarvoor hij in 2019 een Nobelprijs kreeg.

Sinds de recente oplaaiing van het conflict zijn al meer dan vijftigduizend mensen gevlucht vanuit Tigray naar Soedan. Ook komen er steeds meer berichten over burgerdoden en bombardementen.