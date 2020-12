Het hoogste Oostenrijkse gerechtshof heeft een wet die het dragen van een hoofddoek op scholen verbiedt vrijdag verworpen. Volgens de rechters is de wet ongrondwettig en discriminerend.

De wet werd succesvol aangevochten door twee kinderen en hun ouders. Ze vonden het discriminerend dat wel de hoofddoeken werden verboden en bijvoorbeeld niet de religieuze hoofddeksels die Joodse gelovigen dragen of de tulbanden die Sikhs dragen. Het hof ging mee in dit bezwaar.

De wet werd vorig jaar aangenomen in het Oostenrijkse parlement nadat een meerderheid van conservatieve en extreemrechtse partijen het erover eens was geworden dat het verbod meisjes op scholen zou "beschermen tegen seksistische onderdrukking en van gepolitiseerde islamistische ideologieën".

"De wet is in strijd met de beginselen van non-discriminatie, godsdienstvrijheid en vrijheid van denken. Het risico bestaat dat de wet het voor moslimmeisjes moeilijker maakt om toegang te krijgen tot onderwijs, en het kan leiden tot hun sociale uitsluiting", zei de voorzitter van het hof in de toelichting op het besluit.

Het hof wees er ook op dat hoofddoeken niet alleen om religieuze, maar ook om culturele of traditionele redenen worden gedragen.